Atelier famille Lanterne d’Halloween au Château de La Motte-Tilly Nogent-sur-Seine

Atelier famille Lanterne d’Halloween au Château de La Motte-Tilly Nogent-sur-Seine samedi 25 octobre 2025.

Atelier famille Lanterne d’Halloween au Château de La Motte-Tilly

Chateau de La-Motte-Tilly Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-25

Le samedi 25 et mercredi 29 octobre 2025

Inspirez-vous des traditions qui célèbrent les esprits et les ancêtres, et repartez avec votre lanterne unique pour apprivoiser les fantômes et autres petits monstres.

Après une visite introductive du château, créez et décorez votre lanterne aux couleurs automnales et de la fête d’Halloween. 12 .

Chateau de La-Motte-Tilly Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier famille Lanterne d’Halloween au Château de La Motte-Tilly Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise