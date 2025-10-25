Atelier famille Lanterne d’Halloween au Château de La Motte-Tilly Nogent-sur-Seine
Chateau de La-Motte-Tilly Nogent-sur-Seine Aube
Tarif : 12 Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-10-25 15:00:00
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-25
Le samedi 25 et mercredi 29 octobre 2025
Inspirez-vous des traditions qui célèbrent les esprits et les ancêtres, et repartez avec votre lanterne unique pour apprivoiser les fantômes et autres petits monstres.
Après une visite introductive du château, créez et décorez votre lanterne aux couleurs automnales et de la fête d’Halloween. 12 .
Chateau de La-Motte-Tilly Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67
