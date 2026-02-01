Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche
Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche mardi 24 février 2026.
Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d’Arville
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
Date(s) :
2026-02-24
Créez votre propre vitrail en suivant les techniques traditionnellement employées avec l’artisan vitrailliste Julie Dahan.
Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d’Arville. Le travail du maître-verrier continue de fasciner et d’évoquer le Moyen âge et ses cathédrales. Julie Dahan, artisan vitrailliste, invite adultes et enfants à concevoir leur propre vitrail en utilisant les techniques traditionnellement employées. Après avoir découpé le verre, les participants y ajoutent un sertissage en cuivre avant de peindre les motifs à froid…et repartent avec leur œuvre bien sûr ! A partir de 8 ans. 3 .
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create your own stained glass using traditional techniques with stained glass artisan Julie Dahan.
L’événement Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-02-10 par ADT41