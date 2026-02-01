Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d’Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : 2026-02-24 14:30:00 - 16:30:00

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Créez votre propre vitrail en suivant les techniques traditionnellement employées avec l’artisan vitrailliste Julie Dahan.

Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d’Arville. Le travail du maître-verrier continue de fasciner et d’évoquer le Moyen âge et ses cathédrales. Julie Dahan, artisan vitrailliste, invite adultes et enfants à concevoir leur propre vitrail en utilisant les techniques traditionnellement employées. Après avoir découpé le verre, les participants y ajoutent un sertissage en cuivre avant de peindre les motifs à froid…et repartent avec leur œuvre bien sûr ! A partir de 8 ans. 3 .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English :

Create your own stained glass using traditional techniques with stained glass artisan Julie Dahan.

