Atelier famille le beurre à la baratte Maison natale JF Millet La Hague

Atelier famille le beurre à la baratte

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Comme la baratteuse de Millet, fabriquez votre propre beurre de façon artisanale.

Atelier famille non accessible à un enfant ou un adulte seul. .

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Atelier famille le beurre à la baratte

L’événement Atelier famille le beurre à la baratte La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche