ATELIER FAMILLE LECTURE Mazères-sur-Salat samedi 21 mars 2026.
MÉDIATHÈQUE DE MAZÈRES-SUR-SALAT Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 11:30:00
2026-03-21
Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !
Atelier famille Lecture
Un moment de découverte et de partage autour des livres, à vivre en famille.
Pour les enfants de 3 mois à 10 ans, accompagnés d’un membre de leur famille. .
MÉDIATHÈQUE DE MAZÈRES-SUR-SALAT Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
English :
March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!
