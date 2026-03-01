ATELIER FAMILLE LECTURE Mazères-sur-Salat

ATELIER FAMILLE LECTURE

MÉDIATHÈQUE DE MAZÈRES-SUR-SALAT Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

2026-03-21

Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !

Atelier famille Lecture

Un moment de découverte et de partage autour des livres, à vivre en famille.

Pour les enfants de 3 mois à 10 ans, accompagnés d’un membre de leur famille. .

levastemonde@outlook.com

March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!

