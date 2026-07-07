Atelier famille les aurores polaires Tonneville La Hague
vendredi 24 juillet 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier famille les aurores polaires
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:15:00
fin : 2026-08-21 17:15:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21
À partir de 7 ans, petits et grands sont invités à participer à un atelier d’une heure pour partir à la découverte des fascinantes aurores polaires.
Deux créneaux sont proposés
14h45 à 15h45
16h15 à 17h15
Au cours de cet atelier, découvrez comment se forment les aurores boréales et australes, comprenez le rôle du Soleil et du champ magnétique terrestre, et explorez les phénomènes qui donnent naissance à ces magnifiques lumières colorées dans le ciel.
Grâce à des expériences, des observations et des échanges, vous apprendrez pourquoi les aurores apparaissent principalement près des pôles et ce qu’elles nous révèlent sur notre planète et notre étoile.
Une activité ludique et scientifique à partager en famille, accessible dès 7 ans, pour mieux comprendre l’un des plus beaux spectacles naturels de notre univers.
Réservation indispensable, nombre de places limité. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier famille les aurores polaires
L’événement Atelier famille les aurores polaires La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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