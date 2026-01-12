Atelier famille Les facettes du vitrail Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Atelier famille Les facettes du vitrail

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Autour de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe

Cette animation sera l’occasion d’expérimenter les questions de lumière et de transparence avec des papiers translucides. Dans la salle d’atelier du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt, les participants complètent la reproduction d’un vitrail de l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe ou peuvent partir d’une forme libre pour créer le sien en s’aidant de tablettes lumineuses. Dès 5 ans.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

English :

Around the Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe exhibition

