Atelier famille – « Les fenêtres de Colette », Musée Colette, Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Atelier famille – « Les fenêtres de Colette » Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée Colette Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Atelier famille « Les fenêtres de Colette »

Dans le cadre de l’exposition temporaire 2026, « Les Maisons de Colette. Du paradis de l’enfance au royaume du Palais-Royal. »

À quoi ressemblait le paysage que Colette voyait depuis ses fenêtres ? Le jardin de Saint-Sauveur-en-Puisaye, la mer de Rozven, les arbres du Palais-Royal… Petits et grands imaginent leur propre fenêtre ouverte sur un paysage réel ou imaginaire inspiré des maisons de Colette. L’atelier prendra place dans le cadre enchanteur de la Cour du Pâtis, à l’arrière du Musée Colette.

Musée Colette Place du Château, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye, France Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386456195 https://musee-colette.com Le musée Colette vous invite à un voyage dans l’univers de cette femme de lettres hors du commun. Au cœur de son village natal, découvrez la vie et l’œuvre de Colette à travers des expositions permanentes et temporaires, des animations et des événements.

Atelier famille « Les fenêtres de Colette »

© Musée Colette