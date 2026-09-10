Atelier famille Les petits de Flo : les mini mondes, Musée Médard, Lunel

Informations pratiques

Atelier famille Les petits de Flo : les mini mondes Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Médard Hérault

Gratuit. À partir de 7 ans accompagné d’un adulte. Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rejoignez Florence, des Petits Papiers de Flo, pour un moment de créativité où l’imagination sera à l’honneur.

Durant cet atelier, vous créerez un mini-monde enchanteur à l’intérieur d’une boîte en fer. Vous pourrez échanger des idées, découvrir de nouvelles techniques et vous laisser inspirer par les autres participants.

À la fin de l’atelier, vous repartirez avec une œuvre personnalisée, à exposer fièrement chez vous ou à offrir.

Musée Médard 71 place des martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitanie 04 67 87 83 95 http://www.museemedard.fr Réouvert depuis décembre 2013, le musée Médard est un lieu dédié aux livres, à l’histoire de ses collections, ainsi qu’aux arts et métiers liés au patrimoine écrit. Les collections du musée sont principalement constituées autour du remarquable cabinet bibliophile de Louis Médard, qui compte plus de 5 000 ouvrages datant du XIIe au XIXe siècle. On y trouve également des reliures précieuses ainsi qu’une collection de fils à dorer.

Rejoignez Florence, des petits papiers de Flo, pour un moment de créativité où l’imagination est à l’honneur. Durant cet atelier inspirant, vous aurez l’opportunité de donner libre cours à votre en à…

©Les petits papiers de Flo