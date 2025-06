Atelier famille » Les p’tits bergers du Mohair » Bernesq 17 juillet 2025 14:00

Plongez en famille dans l’univers doux et étonnant des chèvres angora de la Grange au Mohair! Découvrez la laine mohair, caressez les chèvres et participez à des ateliers ludiques autour de la ferme et de la transformation de la laine.

Réservation obligatoire- nombre de places limitées

La Grange au Mohair

Bernesq 14710 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Atelier famille » Les p’tits bergers du Mohair »

Immerse the whole family in the soft, surprising world of Angora goats at La Grange au Mohair! Discover mohair wool, stroke the goats and take part in fun workshops on the farm and wool processing.

Reservations required number of places limited

German : Atelier famille » Les p’tits bergers du Mohair »

Tauchen Sie mit Ihrer Familie in die weiche und erstaunliche Welt der Angoraziegen von La Grange au Mohair ein! Entdecken Sie die Mohairwolle, streicheln Sie die Ziegen und nehmen Sie an spielerischen Workshops rund um den Bauernhof und die Verarbeitung der Wolle teil.

Reservierung erforderlich begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Portate tutta la famiglia nel morbido e sorprendente mondo delle capre d’angora al Mohair Barn! Scoprite la lana mohair, accarezzate le capre e partecipate a divertenti laboratori sulla fattoria e sulla lavorazione della lana.

Prenotazione essenziale i posti sono limitati

Espanol :

Adéntrese con toda la familia en el suave y sorprendente mundo de las cabras de Angora en el Mohair Barn Descubra la lana mohair, acaricie a las cabras y participe en divertidos talleres sobre la granja y cómo se procesa la lana.

Imprescindible reservar plazas limitadas

