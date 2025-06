Atelier famille Les p’tits explorateurs du jardin Neuilly-la-Forêt Isigny-sur-Mer 10 juillet 2025 16:30

Atelier famille Les p'tits explorateurs du jardin
Neuilly-la-Forêt, Ferme de la Mare Mitonne
Isigny-sur-Mer, Calvados

Début : 2025-07-10 16:30:00

fin : 2025-08-07 18:00:00

2025-07-10

2025-07-24

2025-08-07

2025-08-21

Venez découvrir par les sens le jardin de la ferme La Mare Mitonne. Il vous sera dévoilé tous les secrets des bons légumes lactofermentés, des plantes aromatiques et des insectes du jardin. Entre activités ludiques et gourmandises, un agréable moment à passer en famille.

Réservation obligatoire- nombre de places limitées.

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie
+33 2 31 21 46 00
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

Come and discover the garden at La Mare Mitonne farm through your senses. We’ll reveal all the secrets of our lacto-fermented vegetables, aromatic plants and garden insects. Fun activities and tasty treats make for an enjoyable family outing.

Reservations required places are limited.

Entdecken Sie den Garten des Bauernhofs La Mare Mitonne mit allen Sinnen. Sie werden in alle Geheimnisse des guten lactofermentierten Gemüses, der aromatischen Pflanzen und der Insekten des Gartens eingeweiht. Zwischen spielerischen Aktivitäten und Leckereien, ein angenehmer Moment, den Sie mit der ganzen Familie verbringen können.

Reservierung erforderlich begrenzte Anzahl an Plätzen.

Venite a scoprire l’orto dell’azienda agricola La Mare Mitonne attraverso i vostri sensi. Imparerete tutti i segreti delle buone verdure lattofermentate, delle piante aromatiche e degli insetti dell’orto. Con un mix di attività ludiche e di gustose prelibatezze, è una giornata divertente per tutta la famiglia.

È indispensabile la prenotazione: i posti sono limitati.

Ven a descubrir el huerto de la granja La Mare Mitonne a través de los sentidos. Conocerás los secretos de las buenas verduras lactofermentadas, las plantas aromáticas y los insectos de jardín. Con una mezcla de actividades lúdicas y sabrosos manjares, es un día divertido para toda la familia.

Imprescindible reservar, las plazas son limitadas.

