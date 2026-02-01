Atelier famille Les secrets du savon Maison natale de Louis Pasteur Dole

Atelier famille Les secrets du savon

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans.

Venez percer les mystères de ce produit si commun comment est-il fait ? Quels sont ses composants ? Pourquoi mousse-t-il ? Comment enlève-t-il la saleté ? Et tentez de fabriquer le vôtre !

INFORMATIONS

Tarif 8€ par personne

Âge: Les ateliers sont destinés aux enfants à partir de 6 ans révolus et jusqu’à 12 ans.

La présence d’un adulte est obligatoire. Si nous constatons qu’un enfant à moins de l’âge demandé le jour de l’atelier, nous nous réservons le droit de lui refuser l’entrée à l’atelier. Nous remercions les parents et grands-parents de ne pas emmener un bébé ou un enfant qui ne soit pas en âge de suivre l’atelier car il risquerait de perturber l’atelier. Les ateliers nécessitent de la concentration, ils doivent se dérouler dans les meilleures conditions possibles afin de respecter les capacités d’attention de chacun.

Réservation

Le nombre de personnes par atelier est limité ! Pensez à réserver.

Dole 03 84 72 20 61 ou 07 44 92 57 04 ou maisondole@terredelouispasteur.fr

Merci de bien préciser l’âge des enfants et un numéro de téléphone. Pensez à vérifier vos spams nos réponses à vos mails peuvent parfois s’y trouver.

L’envoi d’un mail ne suffit pas à réserver un atelier. Vous devez attendre de recevoir une confirmation positive de votre inscription, certains ateliers pouvant déjà être complets. .

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61

