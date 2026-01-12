Atelier Famille L’œuf dans tous ses états Nouveau ! Maison de Louis Pasteur Dole

Atelier Famille L’œuf dans tous ses états Nouveau !

Maison de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Atelier famille pour les 6-12 ans sur réservation:

Présent de l’entrée au dessert, l’œuf est dans toutes nos assiettes et ses utilisations sont nombreuses et diverses ! Découvrez à la manière d’un scientifique ce qu’est un œuf et pourquoi on peut le transformer de mille et une manière ! .

Maison de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr

