Atelier Famille L’œuf dans tous ses états Nouveau ! Maison de Louis Pasteur Dole

Maison de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
2026-02-20
Atelier famille pour les 6-12 ans sur réservation:
Présent de l’entrée au dessert, l’œuf est dans toutes nos assiettes et ses utilisations sont nombreuses et diverses ! Découvrez à la manière d’un scientifique ce qu’est un œuf et pourquoi on peut le transformer de mille et une manière ! .
Maison de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr
