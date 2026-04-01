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ATELIER FAMILLE LOISIRS CRÉATIFS Belbèze-en-Comminges

ATELIER FAMILLE LOISIRS CRÉATIFS Belbèze-en-Comminges mardi 21 avril 2026.

Adresse : FOYER RURAL

Ville : 31260 Belbèze-en-Comminges

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-21T10:00:00

Fin : 2026-04-21T11:30:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Belbèze-en-Comminges

ATELIER FAMILLE LOISIRS CRÉATIFS

FOYER RURAL Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 11:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Avril avec Le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !
Atelier famille loisirs créatifs !

Un moment de création et de partage pour les enfants de 3 mois à 10 ans, accompagnés d’un membre de leur famille.   .

FOYER RURAL Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie   levastemonde@outlook.com

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English :

April with Le Vaste Monde: not-to-be-missed events!

L’événement ATELIER FAMILLE LOISIRS CRÉATIFS Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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