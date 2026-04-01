ATELIER FAMILLE LOISIRS CRÉATIFS Belbèze-en-Comminges
ATELIER FAMILLE LOISIRS CRÉATIFS Belbèze-en-Comminges mardi 21 avril 2026.
Belbèze-en-Comminges
ATELIER FAMILLE LOISIRS CRÉATIFS
FOYER RURAL Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 11:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Avril avec Le Vaste Monde des rendez-vous à ne pas manquer !
Atelier famille loisirs créatifs !
Un moment de création et de partage pour les enfants de 3 mois à 10 ans, accompagnés d’un membre de leur famille. .
FOYER RURAL Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
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English :
April with Le Vaste Monde: not-to-be-missed events!
L’événement ATELIER FAMILLE LOISIRS CRÉATIFS Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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