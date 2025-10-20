Atelier famille Magie de la luminescence Maison Natale de Louis Pasteur Dole

Atelier famille Magie de la luminescence

Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 12:00:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-29

Atelier à partir de 8 ans

La lumière froide, ça vous parle ? Détection des traces de sang par la police, bracelets lumineux, fluorescence…. Venez expérimentez et percer les mystères de cette lumière !

Le nombre de personnes par atelier est limité ! Pensez à réserver au 07 44 92 57 04 .

Maison Natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr

English : Atelier famille Magie de la luminescence

German : Atelier famille Magie de la luminescence

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier famille Magie de la luminescence Dole a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE