Atelier famille main à la pâte carnavalesque

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Mettez la main à la pâte et découvrez les secrets de fabrication des spécialités carnavalesques. Goûter et entrée du musée inclus dans le tarif. A partir de 5 ans

Accompagné de notre chef boulanger, venez en famille découvrir l’art de confectionner une spécialité alsacienne, autour du thème du carnaval ! Pendant la cuisson de vos créations, prenez le temps d’explorer notre musée les légendes des spécialités alsaciennes et l’histoire du pain n’auront plus de secrets pour vous.

Rejoignez-nous pour partager un moment ludique et enrichissant, au cœur des traditions alsaciennes ! .

7 rue du Sel Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org

English :

Get your hands dirty and discover the secrets of making carnival specialities. Snack and museum admission included. Ages 5 and up

