Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait Cité du Lait Laval

Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Atelier Famille Maître Beurrier

D’où vient le lait ? Comment le transformer en beurre ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre motte de beurre.

• Dates les lundis et jeudis de juillet à août

• Horaires de 10h à 12h

• Tarif unique enfants & adultes 5 €

• Public de 6 à 12 ans accompagnés

• Réservation obligatoire en ligne .

