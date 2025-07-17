Atelier famille Maître Beurrier à la Cité du Lait Cité du Lait Laval
Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Atelier Famille Maître Beurrier
D’où vient le lait ? Comment le transformer en beurre ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants et les adultes passent à l’action en fabriquant leur propre motte de beurre.
• Dates les lundis et jeudis de juillet à août
• Horaires de 10h à 12h
• Tarif unique enfants & adultes 5 €
• Public de 6 à 12 ans accompagnés
• Réservation obligatoire en ligne .
