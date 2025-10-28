ATELIER FAMILLE Place Juhel Mayenne
ATELIER FAMILLE Place Juhel Mayenne mardi 28 octobre 2025.
Place Juhel Musée du Château Mayenne Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-28 10:30:00
fin : 2025-10-28 12:00:00
2025-10-28
Pendant les vacances, le musée du château de Mayenne propose des ateliers à faire en famille.
Petit constructeur
À 10h30 / Durée 1h30 / Enfants entre 3 et 5 ans avec un adulte
En famille, initiez-vous à la construction au Moyen Âge ! Alignez et empilez des blocs en bois pour former des cercles et des dessins, puis des voûtes. Laquelle sera la plus grande ? Laquelle tiendra le plus longtemps ? Une série de petits jeux vous attend pour comprendre l’architecture médiévale. Alors, qui sera le plus habile ?
Sur inscription .
Place Juhel Musée du Château Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr
English :
During the vacations, the Mayenne Castle Museum offers workshops for the whole family.
German :
Während der Ferien bietet das Schlossmuseum in Mayenne Workshops für die ganze Familie an.
Italiano :
Durante le vacanze, il museo Château de Mayenne propone laboratori per tutta la famiglia.
Espanol :
Durante las vacaciones, el museo del castillo de Mayenne propone talleres para toda la familia.
