ATELIER FAMILLE Place Juhel Mayenne

ATELIER FAMILLE Place Juhel Mayenne mardi 28 octobre 2025.

ATELIER FAMILLE

Place Juhel Musée du Château Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:30:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Pendant les vacances, le musée du château de Mayenne propose des ateliers à faire en famille.

Petit constructeur

À 10h30 / Durée 1h30 / Enfants entre 3 et 5 ans avec un adulte

En famille, initiez-vous à la construction au Moyen Âge ! Alignez et empilez des blocs en bois pour former des cercles et des dessins, puis des voûtes. Laquelle sera la plus grande ? Laquelle tiendra le plus longtemps ? Une série de petits jeux vous attend pour comprendre l’architecture médiévale. Alors, qui sera le plus habile ?

Sur inscription .

Place Juhel Musée du Château Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

During the vacations, the Mayenne Castle Museum offers workshops for the whole family.

German :

Während der Ferien bietet das Schlossmuseum in Mayenne Workshops für die ganze Familie an.

Italiano :

Durante le vacanze, il museo Château de Mayenne propone laboratori per tutta la famiglia.

Espanol :

Durante las vacaciones, el museo del castillo de Mayenne propone talleres para toda la familia.

L’événement ATELIER FAMILLE Mayenne a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Mayenne Co