ATELIER FAMILLE Place Juhel Mayenne
ATELIER FAMILLE Place Juhel Mayenne mardi 14 avril 2026.
ATELIER FAMILLE
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 11:00:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
RDV au Musée du Château de Mayenne pour un atelier famille !
Assemblez, colorez et transformez cartons, papiers et matériaux recyclés en une sculpture moderne unique. Un atelier ludique, où chaque pièce prend vie sous nos mains.
Familles avec enfants de 3 à 5 ans !
Sur inscription .
Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17
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English :
Come along to the Musée du Château de Mayenne for a family workshop!
L’événement ATELIER FAMILLE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co