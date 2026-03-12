ATELIER FAMILLE Place Juhel Mayenne

ATELIER FAMILLE

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 11:00:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14

RDV au Musée du Château de Mayenne pour un atelier famille !

Assemblez, colorez et transformez cartons, papiers et matériaux recyclés en une sculpture moderne unique. Un atelier ludique, où chaque pièce prend vie sous nos mains.

Familles avec enfants de 3 à 5 ans !

Sur inscription .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

Come along to the Musée du Château de Mayenne for a family workshop!

L’événement ATELIER FAMILLE Mayenne a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Mayenne Co