Atelier famille Millet à l’aquarelle Maison natale JF Millet La Hague

Atelier famille Millet à l’aquarelle

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Pour découvrir les différentes techniques de peinture à l’aquarelle en s’inspirant d’un paysage peint par Millet.

Atelier famille non accessible à un enfant ou un adulte seuls. .

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Atelier famille Millet à l’aquarelle

L’événement Atelier famille Millet à l’aquarelle La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche