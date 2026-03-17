Atelier famille Millet à l’aquarelle Maison natale JF Millet La Hague
Atelier famille Millet à l’aquarelle Maison natale JF Millet La Hague mercredi 8 avril 2026.
Atelier famille Millet à l’aquarelle
Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08 15:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Pour découvrir les différentes techniques de peinture à l’aquarelle en s’inspirant d’un paysage peint par Millet.
Atelier famille non accessible à un enfant ou un adulte seuls. .
Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie
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English : Atelier famille Millet à l’aquarelle
L’événement Atelier famille Millet à l’aquarelle La Hague a été mis à jour le 2026-03-17 par Attitude Manche