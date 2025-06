Atelier Famille « Mises en Couleur Photographique » – Asnières-sur-Vègre 19 juillet 2025 14:30

Sarthe

Atelier Famille « Mises en Couleur Photographique » 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 14:30:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Mettez en couleur des clichés noir et blanc, avec l’Atelier Malicot.

Alors que la photographie en couleur ne commence à être pratiquée couramment que dans les années 60, il n’est pas rare de trouver dans les albums de famille des photographies beaucoup plus anciennes rehaussées de couleur.

L’Atelier Malicot vous invite à découvrir ces techniques qui permettaient de transformer, grâce à l’aquarelle, ou aux pastels, les photographies en noir et blanc de nos aïeux.

Vous pourrez admirer, en examinant certaines de ces photos issues des collections de l’Atelier Malicot, l’habileté dont faisaient alors preuve les photographes. Et vous pourrez à votre tour, avec nos animateurs, procéder à la mise en couleur de clichés noir et blanc.

> A partir de 7 ans

< Sur réservation > .

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Bring color to black and white shots, with Atelier Malicot.

German :

Bringen Sie mit dem Atelier Malicot Farbe in Schwarz-Weiß-Klischees.

Italiano :

Date un tocco di colore alle vostre foto in bianco e nero con Atelier Malicot.

Espanol :

Dale un toque de color a tus fotos en blanco y negro con Atelier Malicot.

