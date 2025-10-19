Atelier famille « Mon pot aux façades sedanaises » Maison du Patrimoine de Sedan Sedan

Atelier famille « Mon pot aux façades sedanaises » Maison du Patrimoine de Sedan Sedan dimanche 19 octobre 2025.

Atelier famille « Mon pot aux façades sedanaises » Dimanche 19 octobre, 14h00 Maison du Patrimoine de Sedan Ardennes

Gratuit, places limitées : 03 24 24 84 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T15:15:00+01:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T15:15:00+01:00

Après une visite des architectures de la place du marché couvert, composez

votre propre place du marché à l’aide de tampons sur un pot à crayons ou

à fleur !

Maison du Patrimoine de Sedan Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr Ces anciens bains-douches construits de 1913 à 1921 ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré, muni d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Sous le nom de « Maison du Patrimoine », cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. Parking gratuit à proximité pour les voitures (pas pour les cars)

Après une visite des architectures de la place du marché couvert, composez

©Service du Patrimoine / Ville de Sedan