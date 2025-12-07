Atelier famille Musicalement vôtre Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Atelier famille Musicalement vôtre

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-12-07 16:30:00

2025-12-07

Pause musicale animée par Agathe Hoffalt

Installez-vous au cœur des collections pour ressentir les propriétés apaisantes de la harpe celtique et de son “la” à 432 hertz de fréquence sonore. Utilisation de divers instruments relaxants propices à un moment de détente. Pensez au tapis de gym, coussin ou plaid pour votre confort.

À partir de 10 ans (enfant accompagné) et adultes .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

