Atelier famille Paray-le-Monial

Cinéma Empire Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Pour prolonger un moment en famille, avant la séance de cinéma, participez avec vos enfants à un atelier pour exprimer votre créativité.
Cet atelier créatif, sur inscription préalable, est lié à la projection Mon premier ciné (plusieurs films au choix). Présence d’un parent au minimum. .
Cinéma Empire Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 42 80 98
