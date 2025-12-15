Atelier famille Paray-le-Monial

Atelier famille

Cinéma Empire Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Pour prolonger un moment en famille, avant la séance de cinéma, participez avec vos enfants à un atelier pour exprimer votre créativité.

Cet atelier créatif, sur inscription préalable, est lié à la projection Mon premier ciné (plusieurs films au choix). Présence d’un parent au minimum. .

Cinéma Empire Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Atelier famille

