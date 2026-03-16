ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud

L’événement ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT66