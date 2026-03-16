ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan
ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 4 avril 2026.
ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE
Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83
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English :
At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud
L’événement ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT66