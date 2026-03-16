ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE

ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan samedi 4 avril 2026.

ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :
2026-04-04

Au musée d’art Hyacinthe Rigaud
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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 

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English :

At the Musée d’art Hyacinthe Rigaud

L’événement ATELIER FAMILLE PEINDRE COMME UNE SCULPTURE, SECRETS DE GRISAILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-03-16 par CDT66

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