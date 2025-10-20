Atelier famille « Photophores Monstrueux » Asnières-sur-Vègre
Atelier famille « Photophores Monstrueux »
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20
Date(s) :
2025-10-20
Les enfants devront retrousser leurs manches afin de décorer leur maison pour Halloween !
Imagination, créativité et talents artistiques seront au rendez-vous pour créer de magnifiques décors froussesques.
Pour les familles à partir de 6 ans.
Sur réservation .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
English :
Children will have to roll up their sleeves to decorate their homes for Halloween!
German :
Die Kinder müssen die Ärmel hochkrempeln, um ihr Haus für Halloween zu dekorieren!
Italiano :
I bambini dovranno rimboccarsi le maniche per decorare le loro case per Halloween!
Espanol :
Los niños tendrán que arremangarse para decorar sus casas en Halloween
L’événement Atelier famille « Photophores Monstrueux » Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2025-09-14 par CDT72