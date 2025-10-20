Atelier famille « Photophores Monstrueux » Asnières-sur-Vègre

Atelier famille « Photophores Monstrueux » Asnières-sur-Vègre lundi 20 octobre 2025.

Atelier famille « Photophores Monstrueux »

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-20 14:00:00

2025-10-20

Les enfants devront retrousser leurs manches afin de décorer leur maison pour Halloween !

Imagination, créativité et talents artistiques seront au rendez-vous pour créer de magnifiques décors froussesques.

Pour les familles à partir de 6 ans.

Sur réservation .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Children will have to roll up their sleeves to decorate their homes for Halloween!

German :

Die Kinder müssen die Ärmel hochkrempeln, um ihr Haus für Halloween zu dekorieren!

Italiano :

I bambini dovranno rimboccarsi le maniche per decorare le loro case per Halloween!

Espanol :

Los niños tendrán que arremangarse para decorar sus casas en Halloween

