Atelier Famille Poterie poétique au Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Atelier Famille Poterie poétique au Musée Robert Tatin

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Atelier à faire en famille au Musée Robert Tatin !

Atelier Famille Poterie poétique 10h30 à 12h Sur réservation nombre de places limité 3€

Robert Tatin, artiste céramiste, explore le champ des possibles avec la terre. Avec ou sans couvercle, dotées d’anses ou de becs, décorées de gravures ou de pigments… Venez découvrir la collection du musée et modeler votre poterie poétique. .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

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English :

A family workshop at the Musée Robert Tatin!

L’événement Atelier Famille Poterie poétique au Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-17 par SUD MAYENNE