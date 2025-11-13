Atelier famille / pratique plastique Interface Dijon

Atelier famille / pratique plastique

Interface 12 Rue Chancelier de l'Hospital Dijon Côte-d'Or

A partir des œuvres de Katinka Bock, viens toi aussi exprimer ta créativité en participant à un atelier plastique et repars avec tes créations !

Atelier de pratique plastique pour familles et enfants de 6 à 11 ans, précédé d’une visite de l’exposition Universal Sleep.

Pour terminer l’année de notre 30e anniversaire, nous avons souhaité inviter en solo show l’artiste Katinka Bock. Son parcours artistique s’est construit entre l’Allemagne (son pays natal) et la France et son œuvre occupe désormais une place importante sur l’échiquier international de l’art contemporain.

Les sculptures ou les installations de Katinka Bock sont toujours le résultat d’une expérience liée à un lieu spécifique dont elle aurait sondé les conditions physiques et matérielles tout en explorant leur dimension historique, politique et sociale. .

