Atelier famille / Pratique plastique INTERFACE Dijon
Atelier famille / Pratique plastique INTERFACE Dijon samedi 28 février 2026.
Atelier famille / Pratique plastique
INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-14
Pour famille et enfants de 6 à 11 ans.
A partir des œuvres des artistes Mathilde Besson et Johan Côte-Gayffier, viens toi aussi exprimer ta créativité en participant à un atelier plastique et repars avec tes créations !
Durée entre 1h et 1h30 sur inscription à l’adresse contact@interface-art.com .
INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@interface-art.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier famille / Pratique plastique
L’événement Atelier famille / Pratique plastique Dijon a été mis à jour le 2026-01-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)