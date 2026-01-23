Atelier famille / Pratique plastique INTERFACE Dijon

Atelier famille / Pratique plastique

INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-14

Pour famille et enfants de 6 à 11 ans.

A partir des œuvres des artistes Mathilde Besson et Johan Côte-Gayffier, viens toi aussi exprimer ta créativité en participant à un atelier plastique et repars avec tes créations !

Durée entre 1h et 1h30 sur inscription à l’adresse contact@interface-art.com .

INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@interface-art.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier famille / Pratique plastique

L’événement Atelier famille / Pratique plastique Dijon a été mis à jour le 2026-01-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)