Atelier Famille, Réalise ton vitrail Transparence et lumière Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Atelier Famille, Réalise ton vitrail Transparence et lumière

Maison du Pilier-Rouge, 43 Grande Rue, Le Mans, Sarthe

Tarif : 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

17 février 2026, 14:30-16:30

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Réalise ton vitrail Transparence et lumière

La cathédrale Saint-Julien possède l’un des trois plus grands ensembles de vitraux médiévaux européens qui nous soient parvenus. Après une visite aux jumelles, découvre des formes variées, le sens de lecture d’un vitrail et les codes de ses couleurs. Lors de l’atelier transparence et lumière , réalise ton propre vitrail en papier !

Information Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite-atelier. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.

Votre guide sera Sibyl Davy.

Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15 adultes.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .

Maison du Pilier-Rouge, 43 Grande Rue, Le Mans 72000, Sarthe, Pays de la Loire. +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

