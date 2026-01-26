Atelier famille Semer son potager Les Jardins Suspendus Le Havre

Atelier famille Semer son potager

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Nous vous proposons d’apprendre à concevoir un potager. Des conseils sur la préparation du sol, le semis, l’arrosage et l’entretien vous seront prodigués par un jardinier horticulteur. Vous découvrirez les légumes à semer au printemps, les gestes simples du jardinier et les astuces pour favoriser une bonne croissance. Un moment convivial où chacun repartira avec ses semis.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

