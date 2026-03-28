Atelier famille Soins du corps au Moyen-âge à la Commanderie d’Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Patricia Santos, esthéticienne, revient sur ces idées reçues et propose aux participants la confection d’un sachet de sels de bains inspirés de recettes d’époque médiévale.

Atelier famille Soins du corps au Moyen-âge ! à la Commanderie d’Arville. L’essor des moulins au Moyen Âge a permis la production de farine et d’autres aliments en grande quantité. Ils ont aussi favorisé le développement des territoires et marqué de leur empreinte les paysages d’aujourd’hui. Hugues Simoneau, médiateur historique, propose aux participants d’en apprendre plus sur ces machines ingénieuses, à vent ou à eau… avant de fabriquer leur propre moulin miniature. 0 .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Patricia Santos, beautician, goes back over these preconceived ideas and invites participants to make a sachet of bath salts inspired by medieval recipes.

L’événement Atelier famille Soins du corps au Moyen-âge à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-28 par ADT41