Atelier famille spécial Halloween ! Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Atelier famille spécial Halloween !

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Gratuit

Début : 2025-11-02 15:30:00

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Mort et poisons sont cachés dans une peinture du XVIIe siècle…

Percez les codes pour mieux inscrire dans votre grimoire un sortilège à l’aide de noir d’os brûlé !

À partir de 10 ans, enfant accompagné .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

