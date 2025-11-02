Atelier famille spécial Halloween ! Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Gratuit
Début : 2025-11-02 15:30:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Mort et poisons sont cachés dans une peinture du XVIIe siècle…
Percez les codes pour mieux inscrire dans votre grimoire un sortilège à l’aide de noir d’os brûlé !
À partir de 10 ans, enfant accompagné .
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
