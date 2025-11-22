Atelier famille Terre en main Le mystère du labyrinthe Fabrico Valence

Atelier famille Terre en main Le mystère du labyrinthe

Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – EUR

En binôme (10 € par enfant supplémentaire)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Un moment unique de complicité parents enfants, de contact avec la terre pour créer ensemble un labyrinthe mystérieux.

.

Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com

English :

A unique moment of complicity between parents and children, of contact with the earth to create a mysterious labyrinth together.

German :

Ein einzigartiger Moment der Verbundenheit zwischen Eltern und Kindern, des Kontakts mit der Erde, um gemeinsam ein geheimnisvolles Labyrinth zu erschaffen.

Italiano :

Un momento unico di complicità tra genitori e figli, di contatto con la terra per creare insieme un misterioso labirinto.

Espanol :

Un momento único de complicidad entre padres e hijos, de contacto con la tierra para crear juntos un misterioso laberinto.

L’événement Atelier famille Terre en main Le mystère du labyrinthe Valence a été mis à jour le 2025-11-04 par Valence Romans Tourisme