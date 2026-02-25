Atelier famille Tote bag MUSÉE DE LA COUR D’OR Metz

Atelier famille Tote bag

Partez à la rencontre des créatures de l’imaginaire médiéval du Musée !

Pendant l’atelier, recomposez un animal fantastique pour orner votre tote bag.

Pour les 8-9 ans et les 8-12 ans accompagnés d’un adulte.

MUSÉE DE LA COUR D’OR 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

English :

Meet the creatures of the Museum’s medieval imagination!

During the workshop, create a fantastic animal to decorate your tote bag.

For 8-9 year-olds and 8-12 year-olds accompanied by an adult.

Registration on the museum website

