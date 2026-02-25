Atelier famille Tote bag MUSÉE DE LA COUR D’OR Metz
Atelier famille Tote bag MUSÉE DE LA COUR D’OR Metz dimanche 22 mars 2026.
Atelier famille Tote bag
MUSÉE DE LA COUR D’OR 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 10:30:00
fin : 2026-03-22 12:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Partez à la rencontre des créatures de l’imaginaire médiéval du Musée !
Pendant l’atelier, recomposez un animal fantastique pour orner votre tote bag.
Pour les 8-9 ans et les 8-12 ans accompagnés d’un adulte.
Inscription sur le site du muséeEnfants
0 .
MUSÉE DE LA COUR D’OR 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet the creatures of the Museum’s medieval imagination!
During the workshop, create a fantastic animal to decorate your tote bag.
For 8-9 year-olds and 8-12 year-olds accompanied by an adult.
Registration on the museum website
L’événement Atelier famille Tote bag Metz a été mis à jour le 2026-02-25 par AGENCE INSPIRE METZ