Atelier famille Trésors à restaurer Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-01-04 15:30:00
fin : 2026-01-04
2026-01-04
Défiez-vous en famille ou entre amis et testez ce nouveau jeu conçu spécialement pour le musée ! Qui aura le meilleur score permettant d’exposer son tableau, sa monnaie ou son fossile ? Attention, il ne suffit pas seulement d’arriver le premier !
À partir de 8 ans, enfant accompagné
Sur réservation .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
