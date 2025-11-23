Atelier Familles > A la manière de B. Dufour-Coppolani

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Rendez-vous le 23 novembre prochain à 15h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !

Après une visite ludique de l’exposition, les familles créeront, à quatre mains, une œuvre à la Dufour-Coppolani .

A partir de 3 ans.

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : Atelier Familles > A la manière de B. Dufour-Coppolani

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Familles > A la manière de B. Dufour-Coppolani Saint-Lô a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint-Lô