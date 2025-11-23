Atelier Familles > A la manière de B. Dufour-Coppolani Saint-Lô
Atelier Familles > A la manière de B. Dufour-Coppolani Saint-Lô dimanche 23 novembre 2025.
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-11-23 15:00:00
Rendez-vous le 23 novembre prochain à 15h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Après une visite ludique de l’exposition, les familles créeront, à quatre mains, une œuvre à la Dufour-Coppolani .
A partir de 3 ans.
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
