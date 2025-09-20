Atelier familles : autour du mouchoir rouge Musée du textile et de la mode Cholet

Atelier familles : autour du mouchoir rouge Samedi 20 septembre, 14h30 Musée du textile et de la mode Maine-et-Loire

Le mouchoir rouge, symbole de la ville de Cholet, est tissé au sein même du musée.

En famille, venez le découvrir et le travailler comme support de création.

Durée : 30 min environ

Musée du textile et de la mode Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772250 https://collections-musees.cholet.fr Les fibres textiles, la filature, l’histoire du textile choletais. Démonstrations de tissage. L’accueil et le parking du musée se situent Avenue Marcel Chauchy. En bus : Ligne 4, arrêt Musée du Textile.

Journées européennes du patrimoine 2025

Mathilde Richard