Atelier familles De bois et de terre Place Philibert-de-chalon Lons-le-Saunier

Atelier familles De bois et de terre

Place Philibert-de-chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-08 15:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

Après un passage dans l’exposition, rejoignez l’équipe de bâtisseurs pour construire une motte féodale !

À partir de 6 ans, enfant accompagné

Sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr) .

