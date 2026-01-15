Atelier familles De bois et de terre Place Philibert-de-chalon Lons-le-Saunier
Atelier familles De bois et de terre Place Philibert-de-chalon Lons-le-Saunier dimanche 8 février 2026.
Atelier familles De bois et de terre
Place Philibert-de-chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:30:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Après un passage dans l’exposition, rejoignez l’équipe de bâtisseurs pour construire une motte féodale !
À partir de 6 ans, enfant accompagné
Sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr) .
Place Philibert-de-chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier familles De bois et de terre
L’événement Atelier familles De bois et de terre Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)