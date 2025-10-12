Atelier Familles De toutes les couleurs Saint-Lô
Atelier Familles De toutes les couleurs Saint-Lô dimanche 12 octobre 2025.
Atelier Familles De toutes les couleurs
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Après une visite toute en couleurs des collections, petits et grands réaliseront ensemble leurs portraits colorés ! .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
English : Atelier Familles De toutes les couleurs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Familles De toutes les couleurs Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Saint-Lô