Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo VILLEQUIER Rives-en-Seine

Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 15:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Venez expérimenter la technique du dessin en lavis d’encre et jouer avec l’ombre et la lumière, pour recréer les effets des dessins de Victor Hugo !

Atelier famille, à partir de 7ans (ouvert aux adultes sans enfant) .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo

L’événement Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-12-26 par Seine-Maritime Attractivité