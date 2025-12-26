Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo VILLEQUIER Rives-en-Seine
Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo VILLEQUIER Rives-en-Seine samedi 24 janvier 2026.
Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 15:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Venez expérimenter la technique du dessin en lavis d’encre et jouer avec l’ombre et la lumière, pour recréer les effets des dessins de Victor Hugo !
Atelier famille, à partir de 7ans (ouvert aux adultes sans enfant) .
VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo
L’événement Atelier familles Dessiner à la manière de Victor Hugo Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-12-26 par Seine-Maritime Attractivité