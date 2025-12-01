Atelier familles > Empreintes de peau Saint-Lô

Atelier familles > Empreintes de peau

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-28

2025-12-28

Rendez-vous le 28 décembre prochain au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour un atelier familles Empreintes de peau

La peau nous raconte des histoires… Venez en famille explorer ses textures, ses souvenirs et ses empreintes lors d’un atelier sensible et artistique autour de l’exposition.

Renseignements et réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr .

