Atelier Familles Familleville Saint-Lô dimanche 14 septembre 2025.
Atelier Familles Familleville
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-09-14 15:00:00
2025-09-14
En s’inspirant des plans et des maquettes du musée, la famille dessinera le plan de sa ville idéale pour que tous ses membres s’y sentent bien!
A partir de 3 ans .
