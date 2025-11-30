Atelier Familles > Gribouillages Saint-Lô

Atelier Familles > Gribouillages

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-11-30 15:00:00

Rendez-vous le 30 novembre prochain à 15h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !

Venez découvrir les gribouillis d’artistes et, à quatre mains, créer une joyeuse danse de lignes et de boucles à l’aide de différents outils.

A partir de 3 ans.

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .

