Atelier Familles > Gribouillages
Saint-Lô
30 novembre 2025 15:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Rendez-vous le 30 novembre prochain à 15h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !
Venez découvrir les gribouillis d’artistes et, à quatre mains, créer une joyeuse danse de lignes et de boucles à l’aide de différents outils.
A partir de 3 ans.
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
