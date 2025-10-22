Atelier familles Jeux d’encre VILLEQUIER Rives-en-Seine

Atelier familles Jeux d’encre VILLEQUIER Rives-en-Seine mercredi 22 octobre 2025.

Atelier familles Jeux d’encre

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22 2025-11-26

Chère à Victor Hugo, la technique des taches d’encre crée des dessins inédits et uniques. Chaque enfant réalise le sien et le complète de monstres, fleurs et autres décors selon son imagination.

Sur réservation.

Tarifs 5 € (en plus du droit d’entrée)

Renseignements et réservations: musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11 .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 15 69 11 musees.departementaux@seinemaritime.fr

English : Atelier familles Jeux d’encre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier familles Jeux d’encre Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-09-06 par Seine-Maritime Attractivité