Atelier familles Land Art « Mini Zoo »

TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 14:30:00

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

A partir de matériaux récupérés dans le jardin, créez vos propres animaux.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le musée a mis en place ces ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une oeuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille !

Le musée propose également aux enfants et aux adolescents des ateliers gratuits de pratique et de création artistique autour de ses collections ou de ses expositions temporaires.

Ces ateliers leur offrent la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Create your own animals from garden materials.

RESERVATION ESSENTIAL

The museum has set up these workshops for families, during which parents and grandparents are invited to create a collective work with their child.

An original way for families to discover the museum!

The museum also offers children and teenagers free workshops in artistic practice and creation based on its collections or temporary exhibitions.

These workshops give them the opportunity to learn a variety of techniques, such as drawing and painting, while discovering the museum.

P’tits Artistes turn into Art Adventurers!

German :

Gestalte aus Materialien, die du im Garten gesammelt hast, deine eigenen Tiere.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Das Museum hat diese Workshops für Familien eingerichtet, bei denen Eltern und Großeltern eingeladen sind, gemeinsam mit ihren Kindern ein Gemeinschaftswerk zu schaffen.

Eine originelle Art, das Museum mit der ganzen Familie zu entdecken!

Das Museum bietet Kindern und Jugendlichen auch kostenlose Workshops an, in denen sie sich mit den Sammlungen oder Sonderausstellungen des Museums beschäftigen und künstlerisch tätig werden können.

Diese Workshops bieten ihnen die Möglichkeit, verschiedene Techniken wie Zeichnen oder Malen zu erlernen und gleichzeitig das Museum zu entdecken.

Die P’tits Artistes verwandeln sich in Aventuriers de l’art!

Italiano :

Create i vostri animali con i materiali raccolti in giardino.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il museo ha creato questi laboratori per le famiglie, durante i quali genitori e nonni sono invitati a creare un’opera collettiva con il proprio bambino.

Un modo originale per far scoprire il museo alle famiglie!

Il museo offre anche laboratori gratuiti per bambini e adolescenti per praticare e creare arte intorno alle collezioni o alle mostre temporanee.

Questi laboratori offrono a bambini e ragazzi la possibilità di cimentarsi in diverse tecniche, come il disegno e la pittura, scoprendo il museo.

I P’tits Artistes diventano avventurieri dell’arte!

Espanol :

Crea tus propios animales utilizando materiales recogidos en el jardín.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR

El museo ha creado estos talleres para familias, durante los cuales se invita a padres y abuelos a crear una obra colectiva con su hijo.

Una manera original de descubrir el museo en familia

El museo también propone talleres gratuitos para que niños y adolescentes practiquen y creen arte en torno a sus colecciones o exposiciones temporales.

Estos talleres ofrecen a los niños y adolescentes la posibilidad de probar distintas técnicas, como el dibujo y la pintura, mientras descubren el museo.

¡Los P’tits Artistes se convierten en Aventureros del Arte!

