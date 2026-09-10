Informations pratiques

Atelier familles « Leporello » et visite de l’exposition « Arcã – La boîte animée » Archives de Rennes Rennes Mercredi 28 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Les familles investissent les Archives de Rennes !

Les familles investissent les Archives de Rennes !

Accompagnés par les artistes Guillaume Obé et Christophe Forget, de l’association La Turbine, emparez-vous des documents d’archives, notamment les fonds photographiques, pour réaliser votre propre Leporello (livre accordéon) !

Afin de s’immerger dans l’ambiance des archives et de la création plastique, cet atelier sera suivi de la visite de l’exposition « Arcã – La boîte animée ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-28T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-10-28T17:15:00.000+01:00

1

http://www.archives.rennes.fr https://urls.fr/Fm__5l

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

archives@ville-rennes.fr 0223621260

Olivier Fiot, 2021



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

