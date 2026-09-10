Atelier familles « Leporello » et visite de l’exposition « Arcã – La boîte animée » Archives de Rennes Rennes
mercredi 28 octobre 2026 · Archives de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Atelier familles « Leporello » et visite de l’exposition « Arcã – La boîte animée » Archives de Rennes Rennes Mercredi 28 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine
Les familles investissent les Archives de Rennes !
Les familles investissent les Archives de Rennes !
Accompagnés par les artistes Guillaume Obé et Christophe Forget, de l’association La Turbine, emparez-vous des documents d’archives, notamment les fonds photographiques, pour réaliser votre propre Leporello (livre accordéon) !
Afin de s’immerger dans l’ambiance des archives et de la création plastique, cet atelier sera suivi de la visite de l’exposition « Arcã – La boîte animée ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-28T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-10-28T17:15:00.000+01:00
1
http://www.archives.rennes.fr https://urls.fr/Fm__5l
Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
archives@ville-rennes.fr 0223621260
Olivier Fiot, 2021
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026