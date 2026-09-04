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Atelier Familles > « Ma guirlande » Saint-Lô

mardi 22 décembre 2026 · Saint-Lô

Atelier Familles > « Ma guirlande » Saint-Lô

Informations pratiques

Début
mardi 22 décembre 2026
Fin
mardi 22 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
5 Place du Champ de Mars
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Atelier Familles > « Ma guirlande »

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 15:00:00
fin : 2026-12-22 16:30:00

Date(s) :
2026-12-22

Après une visite enchantée du musée, les enfants décoreront leur ornement de Noël.
Pour les 6/12 ans.
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr.   .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 

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English : Atelier Familles > « Ma guirlande »

L’événement Atelier Familles > « Ma guirlande » Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô

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