Atelier familles « Olé ! » Belfort – Tour 41 Belfort

Entrée libre | À partir de 8 ans.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le taureau, animal sacré de l’arène espagnole, a été étudié à travers toutes les techniques dans l’œuvre de Pablo Picasso (1881-1973). Avec ses sculptures comme Tête de taureau, Picasso délaisse les techniques traditionnelles et accumule les objets du quotidien que d’autres auraient destinés à la poubelle. Lui, ne jette rien. Dans l’atelier, les visiteurs réalisent de drôles d’animaux avec ce qui leur tombe sous la main !

Le musée est en accès libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Belfort – Tour 41 Rue Georges Pompidou, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 54 25 51 https://musees.belfort.fr/accueil-991.html La Tour 41 est érigée entre 1687 et 1703 par Vauban pour renforcer le site, nouvelle frontière du royaume de France. Il s’agit d’une tour bastionnée, c’est-à-dire une tour pentagonale faisant saillie sur l’enceinte, avec des chambres de tir permettant de défendre les alentours et de croiser les angles de vue. L’intérêt national des fortifications de Belfort a rendu possible leur classement au titre des Monuments historiques.

Dans cet écrin laissé par Vauban, restauré en 2019, le musée des Beaux-arts propose une lecture didactique et chronologique des courants artistiques présents au sein de ses murs. La collection des Beaux-arts des Musées de Belfort comprend environ 6 900 œuvres d’art illustrant notamment la peinture et la gravure de la fin du XVe siècle en France, Espagne et Allemagne; l’art religieux du XVIIe siècle à travers Rubens et Pourbus; les mutations artistiques du XIXe siècle : paysage en plein air, modernisation de l’expression dans le portrait peint et la sculpture. La collection belfortaine est particulièrement riche en arts graphiques et dispose d’une collection d’art contemporain originale, fondée sur la sculpture ou les installations (Chevalier ou Collin-Thiébaud).

Le visiteur peut découvrir ainsi la richesse de la collection belfortaine, mise en lumière par une signalétique qui offre des clés de lecture. Le musée des Beaux-arts renouvelle chaque année tout ou partie de ses collections afin d’offrir au regard la diversité du patrimoine local. nombreuses places de stationnement à proximité. Toilettes accessibles aux handicapés.

