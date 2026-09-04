Informations pratiques

Saint-Lô

Atelier Familles > « Ombres d’automne »

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Rendez-vous le 28 octobre prochain à 15h.

Créez votre estampe familiale grâce à la magie surprenante du monotype noir. Venez jouer avec les ombres et les contrastes du noir seul ou en famille au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Familles > « Ombres d’automne »

L’événement Atelier Familles > « Ombres d’automne » Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô