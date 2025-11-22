[Atelier familles] Peinture à gogo Crépy-en-Valois

[Atelier familles] Peinture à gogo

Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 11:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Avis aux artistes de 2 à 5 ans et à leurs parents !

Venez découvrir la peinture sous toutes ses formes lors d’un atelier plein de couleurs et de bonne humeur.

De la peintures aux doigts, une fresque collective et de la peinture libre et créative.

Un moment unique pour mettre les mains dedans, s’amuser en famille et laisser libre cours à son imagination.

Samedi 22 novembre 2025

de 10h à 12h

MJC Centre social, Espace Rameau.

Tarif 5 € adhérents 7 € non adhérents pour toute la famille.

Sur inscription au 03 44 87 13 13.

Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13

English :

Calling all artists aged 2 to 5 and their parents!

Come and discover painting in all its forms in a colorful, fun-filled workshop.

Finger paints, a collective fresco and free, creative painting.

A unique opportunity to get your hands dirty, have fun as a family and let your imagination run wild.

? Saturday, November 22, 2025

? 10am to 12pm

? MJC Centre social, Espace Rameau.

? Price: 5 ? members 7 ? non-members for the whole family.

Registration on 03 44 87 13 13.

German :

Künstler von 2 bis 5 Jahren und ihre Eltern aufgepasst!

Entdecken Sie in einem farbenfrohen und gut gelaunten Workshop das Malen in all seinen Formen.

Fingerfarben, ein gemeinsames Wandgemälde und freies, kreatives Malen.

Ein einzigartiger Moment, um die Hände in den Schoß zu legen, Spaß mit der ganzen Familie zu haben und der Fantasie freien Lauf zu lassen.

? Samstag, 22. November 2025

? von 10:00 bis 12:00 Uhr

? MJC Centre social, Espace Rameau.

? Preis: 5 ? Mitglieder 7 ? Nichtmitglieder für die ganze Familie.

Nach Anmeldung unter 03 44 87 13 13.

Italiano :

Chiamate tutti gli artisti dai 2 ai 5 anni e i loro genitori!

Venite a scoprire la pittura in tutte le sue forme in un laboratorio colorato e divertente.

Colori a dita, affresco collettivo e pittura libera e creativa.

Un’occasione unica per sporcarsi le mani, divertirsi in famiglia e dare sfogo alla fantasia.

? Sabato 22 novembre 2025

dalle 10.00 alle 12.00

? Centro sociale MJC, Espace Rameau.

? Prezzo: 5? soci 7? non soci per tutta la famiglia.

Iscrizione obbligatoria al numero 03 44 87 13 13.

Espanol :

Todos los artistas de 2 a 5 años y sus padres están invitados

Ven a descubrir la pintura en todas sus formas en un taller lleno de color y diversión.

Pinturas de dedos, un fresco colectivo y pintura libre y creativa.

Una ocasión única para ensuciarse las manos, divertirse en familia y dar rienda suelta a la imaginación.

? Sábado 22 de noviembre de 2025

de 10:00 a 12:00

? MJC Centre social, Espace Rameau.

? Precio: 5? socios 7? no socios para toda la familia.

Inscripción previa en el 03 44 87 13 13.

